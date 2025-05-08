Kırklareli'nde Turizm Sezonu ve Hudut Kapıları Toplantısı
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonu uygulamaları ve hudut kapılarında alınacak tedbirler ele alındı. Vali Turan, turizm hareketliliğinin başladığını ve gerekli önlemlerin artırıldığını belirtti.
Kırklareli'nde Turizm Sezonu Uygulamaları ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Turizm Sezonu Uygulamaları ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda konuşan Turan, turizm hareketliliğinin başladığını belirterek tedbirleri arttırdıklarını ifade etti. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel