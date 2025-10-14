Kırklareli'nde Süt Toplama Merkezlerine Denetim

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekinlerince süt toplama merkezleri denetlendi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Pehlivanköy ilçesinde süt toplama merkezilerine denetim yaptı. Ekipler denetimlerde hijyen, depolama ve çalışanların sağlık karnelerini kontrol etti.

İl Müdürü Gökhan Karaca güvenli gıda için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ