Kırklareli'nde Süt Toplama Merkezlerine Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pehlivanköy ilçesindeki süt toplama merkezlerinde hijyen, depolama ve çalışanların sağlık karnelerini denetledi. İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin süreceğini açıkladı.
İl Müdürü Gökhan Karaca güvenli gıda için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel