Haberler

Kırklareli'nde Süt Toplama Merkezlerine Denetim

Kırklareli'nde Süt Toplama Merkezlerine Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pehlivanköy ilçesindeki süt toplama merkezlerinde hijyen, depolama ve çalışanların sağlık karnelerini denetledi. İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekinlerince süt toplama merkezleri denetlendi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Pehlivanköy ilçesinde süt toplama merkezilerine denetim yaptı. Ekipler denetimlerde hijyen, depolama ve çalışanların sağlık karnelerini kontrol etti.

İl Müdürü Gökhan Karaca güvenli gıda için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum

Türkiye en zengin iş insanından olay itiraf! Bakın nerede oturuyormuş
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.