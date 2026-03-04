Haberler

Kırklareli'nde şehit polis İbrahim Çınar kabri başında anıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, şehit polis memuru İbrahim Çınar şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, protokol, meslektaşları ve şehit Polis Memuru İbrahim Çınar'ın yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programına emniyet personeli ve protokol üyeleri de katılırken, şehit Çınar'ın aziz hatırası kabri başında dualarla yad edildi. Kaymakam Balaban, şehit ailesine taziye dileklerini iletti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
