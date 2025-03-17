DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı

Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısında, sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve bakım evlerinin kapasitelerinin artırılması gibi konular değerlendirildi.

Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

Toplantıda konuşan Turan, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve hayvanların sahiplendirilmesi hususlarının değerlendirildiğini durum analizleri yapılarak özellikle mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması, doğal yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplantıya vali yardımcıları Hasan Tanrıseven, Yusuf Güler ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Almanlar Mesut'u sildi
img

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
img

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.