Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısında, sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve bakım evlerinin kapasitelerinin artırılması gibi konular değerlendirildi.
Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.
Toplantıda konuşan Turan, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve hayvanların sahiplendirilmesi hususlarının değerlendirildiğini durum analizleri yapılarak özellikle mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması, doğal yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Toplantıya vali yardımcıları Hasan Tanrıseven, Yusuf Güler ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - KIRKLARELİ