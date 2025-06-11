Kırklareli'nde Okul Kantinlerine Denetim
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantinlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen, son tüketim tarihleri ve ürün muhafaza şartlarını kontrol etti. İl Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin öğrencilerin güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla devam edeceğini açıkladı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okullarda bulunan kantinler denetlendi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerine yönelik denetim yaptı. Denetimde ürünleri kontrol ederek, paketli ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyenik ve muhafaza şartlarını inceledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, öğrencilerin daha güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam ettiğini söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel