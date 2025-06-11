Kırklareli'nde Okul Kantinlerine Denetim

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okullarda bulunan kantinler denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerine yönelik denetim yaptı. Denetimde ürünleri kontrol ederek, paketli ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyenik ve muhafaza şartlarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, öğrencilerin daha güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam ettiğini söyledi. - KIRKLARELİ