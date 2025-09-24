Haberler

Kırklareli'nde Mezbahalara Denetim Yapıldı

Kırklareli'nde Mezbahalara Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki mezbahalarda teknik ve hijyenik şartları kontrol etti. İl Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mezbahalar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bulunan mezbahalara yönelik denetim yapıldı. Denetimde mezbahaların teknik ve hijyenik şartları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarının uygunluğu ve HACCP kayıtları kontrol edildi.

İl Müdürü Gökhan Karaca, gıdanın önemine değinerek denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.