Kırklareli'nde Mezbahalara Denetim Yapıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mezbahalar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bulunan mezbahalara yönelik denetim yapıldı. Denetimde mezbahaların teknik ve hijyenik şartları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarının uygunluğu ve HACCP kayıtları kontrol edildi.

İl Müdürü Gökhan Karaca, gıdanın önemine değinerek denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ