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Kırklareli'nde Kış Lastiği Zorunluluğu 1 Aralık'ta Başlıyor

Kırklareli'nde Kış Lastiği Zorunluluğu 1 Aralık'ta Başlıyor
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği zorunluluğu hakkında bilgi verdi. Kış lastiklerinin standartları, kontrol süreci ve ceza uygulanacak durumlarla ilgili detaylar açıklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık'ta kış lastiği zorunluluğu başlayacağını duyurdu.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacağını ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu duyurdu.

Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile kar tanesi işareti bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu trafik zabıtası tarafından kontrol edilecektir. Belirtilen nitelikteki araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kış Lastiği Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi uyarınca idari işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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