Genel Müdür Sezen, huzurevi sakinlerinin tecrübelerini dinledi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşat Sezen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kırklareli Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinleriyle bir araya gelerek, yaşlıların hayat tecrübelerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşat Sezen, huzurevi sakinlerinin biriktirdikleri hatıraları ve yaşam tecrübelerini dinleyerek, hayır dualarını aldı. Sezen, "Geçmişten geleceğe uzanan güçlü bağlarımızın taşıyıcısı olan yaşlılarımızın huzurlu, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Yaşlılarla samimi ortamda görüşen Genel Müdürü Taha Kürşat Sezen, "Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yürütülen Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu kapsamında, yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve sosyal hayata aktif katılımlarının güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı