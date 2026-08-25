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Mevlid Kandili Huzurevinde Anlamlı Program ile Kutlandı

Mevlid Kandili Huzurevinde Anlamlı Program ile Kutlandı
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mevlid Kandili dolayısıyla Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir program düzenledi. Programda Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi ve İl Müdürü Eda Kumaş huzurevi sakinlerinin kandilini kutlayarak duygu ve temennilerini dile getirdi. Anlamlı gece, duaların ardından sona erdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mevlid Kandili dolayısıyla huzurevi sakinlerine yönelik program düzenlendi.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, huzurevi sakinlerinin kandilini kutlayarak, anlamlı gecede duygu ve temennilerini paylaştı.

Program, duaların edilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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