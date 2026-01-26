Haberler

Lüleburgaz'da gıda ürünleri mercek altında
Güncelleme:
Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmelerini denetleyerek tüketime sunulan ürünlerin güvenliğini sağlıyor. İdari yaptırımlar uygulanıyor ve vatandaşların şikayetlerine hızlıca yanıt veriliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, toplu tüketim ve satış yerlerinde '5996 sayılı Kanun' çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettirdiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı. Karaca, Alo 174 Gıda hattı üzerinden vatandaşlardan gelen şikayetlere de kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
