Kırklareli'nde sabah namazı buluşmaları
Kırklareli'nde İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel pazar sabah namazı buluşması, Vali Uğur Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Vali Turan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kırklareli'nde geleneksel hale gelen pazar sabah namazı buluşması, İl Müftülüğü ev sahipliğinde bu hafta da İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde gönülleri bir araya getirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, sabah namazının manevi ikliminde İstasyon Mahallesi Ulu Camii cemaatiyle buluştu. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Uğur Turan, istek ve talepleri dinleyerek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
