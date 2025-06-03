Kırklareli'nde evcil hayvanlara kuduz aşılaması yapılıyor

KIRKLARELİ - Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan aşılama programı çerçevesinde Kırklareli merkez ve köylerde bulunan kedi ve köpekler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kuduz aşısı yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan aşılama programı kapsamında Kırklareli'nde de evcil hayvanlara kuduz aşılaması yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri merkez ve köylerde bulunan kedi ve köpek gibi evcil hayvanları kuduz aşılarını uyguluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl uygulanan Kuduz Aşılama Programı kapsamındaki aşılama çalışmaları, teknik personel tarafından düzenli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.