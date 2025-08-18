Kırklareli'nde Et Ürünleri İşletmelerine Denetim

Kırklareli'nde Et Ürünleri İşletmelerine Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ve et ürünleri işletmelerinde hijyen şartları ve ürün kontrolü yaptı. İl Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin güvenli gıda için süreceğini belirtti.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde et ve et ürünleri işletmelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde üretim alanlarında, hijyen şartlarını, ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartlarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
