Kırklareli'nde Et Ürünleri İşletmelerine Denetim

Kırklareli'nde et ve et ürünleri işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde et ve et ürünleri işletmelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde üretim alanlarında, hijyen şartlarını, ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartlarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ