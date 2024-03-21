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Kırklareli'nde Down Sendromlu Öğrencilerin Hazırladığı 'Bayrak' Sergisi Açıldı

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Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan 'bayrak' sergisi törenle açıldı.

Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden hazırladıkları bayraklarla sergi oluşturdu.

Vali Birol Ekici de sergiye katılım gösterdi. Ekici öğrencilerin hazırladıkları koro ile karşılandı. Daha sonra Ekici ve beraberdekiler sergiyi gezdi. Ekici, down sendromlulara farkındalık oluşturmanın önemine değinerek öğrencileri tebrik etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Down Sendromu Birol Ekici Kırklareli 21 Mart Dünya Etkinlik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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