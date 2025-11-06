Haberler

Kırklareli'nde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Denetimleri Sürüyor

Kırklareli'nde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Denetimleri Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Lüleburgaz ilçesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik denetimlere devam ediyor. Denetimlerin amacı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğini korumak.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Lüleburgaz ilçesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yapılarak hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması hedefleniyor. Denetimlerde, taşıma araçlarının hijyen şartları, hayvan refahı, belgelerin uygunluğu ve ürünlerin izlenebilirliği titizlikle inceleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, bu tür denetimlerin hem hayvan hastalıklarının önlenmesi hem de güvenilir gıda arzının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.