Kırklareli'nde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Denetimleri Sürüyor

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Lüleburgaz ilçesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yapılarak hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması hedefleniyor. Denetimlerde, taşıma araçlarının hijyen şartları, hayvan refahı, belgelerin uygunluğu ve ürünlerin izlenebilirliği titizlikle inceleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, bu tür denetimlerin hem hayvan hastalıklarının önlenmesi hem de güvenilir gıda arzının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - KIRKLARELİ