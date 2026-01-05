Kadınlar arıcı oldu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, merkez ilçeye bağlı Kula köyünde açılan arıcılık kursunu tamamlayan 8'si kadın 14 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kurumları bünyesinde Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kula köyünde, kırsal kalkınmayı desteklemek ve vatandaşların arıcılık alanında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 8'ü kadın 14 kursiyere arıcılık kursu düzenlediklerini bildirdi.

Kula Köyü Muhtarlığının talebi üzerine arıcılık kursunu açtıklarını ifade eden Karaca, "Söz konusu kurs, 3 Aralık-30 Aralık 2025 tarihleri arasında, hafta içi her gün 18.30-22.30 saatleri arasında, toplam 4 hafta süreyle gerçekleştirildi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan 14 kursiyere kurs bitirme belgelerini bugün takdim ettik" dedi.

Karaca ve kurum personeli, arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 8'i kadın 14 kursiyere belgelerini verdi. - KIRKLARELİ