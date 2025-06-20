Kırklareli'nde 52 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Kırklareli'nde karne heyecanı: 52 bin 152 öğrenci karne aldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kırklareli'nde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve beraberindekiler kentte bazı okullara giderek öğrencilere karne verdi.

Karne töreninde konuşan Turan, başarının tesadüf olmadığını ifade ederek emekle çalışan idarecilere, öğretmenler ve öğrencilere başarılar diledi.

Öğretmenlerin önemine değinen Turan, "Bu okulun kaliteli olması bu kentin kalitesini yükseltir, bu okulun öğretmenin yüzünün gülmesi Milli Eğitim camiasının kalitesini yükseltir, Milli Eğitim Bakanın moralini yükselti. Her bir öğretmen çok kıymetli ben her bir öğretmenimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Öğrenci kardeşlerimi başarılarından dolayı gönülden kutluyorum" dedi.

Konuşmalarında ardından öğrencilere karneleri verildi.

Öte yandan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle Kırklareli'nde toplamda 52 bin 152 öğrenci karne heyecanı yaşadı.