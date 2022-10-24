Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı Yerel Haberler Kırklareli yerel haberi | Kırklareli şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde ikamet eden dar gelirli 200 ailenin çocuklarına giyim yardımı yapıldı. Kırklareli şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde ikamet eden dar gelirli 200 ailenin çocuklarına giyim yardımı yapıldı. Yayla, Akalar ve Doğu mahallesinde gerçekleşen dağıtıma Türk Kızılay Denetim Kurulu Raportörü Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Türk Kızılay gönüllüleri katıldı. Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, çocukların yüzlerine tebessüm olmaya devam ettiklerini belirterek, "Türk Kızılay Denetim Kurulu Rapotörümüz Hüseyin Can'ın katılımıyla, 200 roman kardeşimize genç Kızılay gönüllülerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz, hayırseverlerimizin bağışladığı kışlık kıyafetlerini bayram havasında teslim ettik. Miniklerimizin yüzlerinde tebessüm olmaya devam ediyoruz" dedi. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hüseyin Can Kırklareli Kızılay Yerel Haberler

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