Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Bayram namazı sonrası ilk sözler: Rabbim onları kahru perişan eylesin
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Kırklareli'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Kırklareli'de Ramazan Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı nedeniyle Kırklareli'nde vatandaşlar, sabah erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını kıldı ve İl Müftüsü Yusuf Eviş'in vaazını dinledi. Namazın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde halk, camilere akın etti. Bayram namazı sebebiyle erken saatlerde Hızırbey Camisi'nde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp İl Müftüsü Yusuf Eviş'in verdiği vaazı dinledi.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.