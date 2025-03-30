Kırklareli'de Ramazan Bayramı Coşkusu
Ramazan Bayramı nedeniyle Kırklareli'nde vatandaşlar, sabah erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını kıldı ve İl Müftüsü Yusuf Eviş'in vaazını dinledi. Namazın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.
Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde halk, camilere akın etti. Bayram namazı sebebiyle erken saatlerde Hızırbey Camisi'nde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp İl Müftüsü Yusuf Eviş'in verdiği vaazı dinledi.
Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel