Kırklareli'de öğrenci nefes borusuna tıkandı, öğretmen Heimlich manevrası ile kurtardı

Kırklareli'de yiyecek yerken nefes borusuna tıkanan öğrenciyi Heimlich manevrası ile öğretmeni kurtardı. Kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYATINI KURTARDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu'nda teneffüste bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Arkadaşları koridorda bulunan İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e haber verdi. Öğretmen Çelik, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.