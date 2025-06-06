Kırklareli'de Bayram Coşkusu: Camiler Dolduruldu
Kırklareli'nde Kurban Bayramı sabahı camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazını kılarak teşrik tekbirleri eşliğinde bayramlaştı. İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımı hakkında bilgi verdi.
Kırklareli'nde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar teşrik tekbirleri eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından teşrik tekbirleri okudu, dualar etti. Bayram namazı öncesi Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Eviş, vaazda kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımına ilişkin cemaate bilgi verdi.
Namazlarını kılan vatandaşlar birbirileriyle bayramlaşmanın sevincini sevincini yaşadı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel