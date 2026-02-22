Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, Çelik ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Haberler

Güncelleme:
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan ayı dolayısıyla Çelik ailesini evinde ziyaret ederek iftar sofrasına katıldı ve Ramazan'ın birlik, beraberlik ruhunu vurguladı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan ayı dolayısıyla Mehmet ve Hatice Çelik çiftinin evini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu. Sarıibrahim, aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Vali Sarıibrahim, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. - KIRIKKALE

