Kırıkkale Valisi'nden Köylere Su ve Yol Yatırımları
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında köylere su ve yol hizmetleri sağlamak için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Tasarruflu su kullanımının önemine dikkat çeken Makas, köylere güvenli ulaşım ve temiz su sağlama hedefinde olduklarını vurguladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, köylere ek su kaynağı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, iklim değişikliği nedeniyle tasarruflu su kullanımının önemine dikkat çekti. Makas, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla köylerin hizmetinde olduklarını ifade etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sulakyurt ilçesine bağlı Koru ve İmamoğluçeşmesi köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yatırımları yerinde denetledi. Koru köyde yapımına başlanan 12,5 kilometrelik sathi kaplama yol altyapı çalışmalarını inceleyen Vali Makas'a Sulakyurt Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi eşlik etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Şahin'den bilgi alan Makas, yol çalışmasının tamamlanmasıyla vatandaşların köylerine daha güvenli ve konforlu ulaşabileceğini söyledi. Sahada görev yapan ekipler ve vatandaşlarla sohbet eden Makas, çalışan personele kolaylıklar diledi.

İmamoğluçeşmesi köyünde bakım ve onarımı tamamlanan 100 tonluk yeni nesil içme suyu deposunda da incelemelerde bulunan Vali Makas, tesisin köy halkına hayırlı olmasını diledi. Köy muhtarlığını ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Makas, suyun hayati önemine vurgu yaparak, iklim değişikliği nedeniyle tasarruflu kullanım konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Makas, köylerde konforlu ulaşım ve temiz su hizmetleri için çalışmaların süreceğini ifade etti. - KIRIKKALE

