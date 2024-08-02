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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas: Eğitime önem vermeliyiz

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yeni Dünya Vakfı Şubesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitime önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Makas, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti ve Yeni Dünya Vakfı'na teşekkür etti. Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistin temalı sessiz gösteriyle sona erdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, bir vakıf şubesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Her şey 'Oku' emriyle başlıyor; milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için eğitime önem vermeliyiz" dedi.

Vali Mehmet Makas, Yeni Dünya Vakfı Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak, eğitimin ve milli değerlere bağlılığın önemine dikkat çekti. Vali Makas, konuşmasına, İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye rahmet dileyerek başladı.

Eğitimin önemini vurgulayan Vali Makas, "Her şey 'Oku' emriyle başlıyor; toplumumuzun temeli olan eğitim, geleceğimizin güvencesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, milletine ve ümmetine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiren Yeni Dünya Vakfı ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Filistin" temalı sessiz gösteriyle devam etti. Tören, Vali Makas ve il protokolü tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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