Kırıkkale Valisi Makas, İftar Programında Emniyet Teşkilatına Teşekkür Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, "Memleketimizde bayrak inmiyor, ezan susmuyorsa, bunun baş kahramanları Emniyet Teşkilatımız, jandarmamız ve askerimizdir" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda konuşan Vali Makas, vatandaşların huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür etti. Vali Makas, "Mübarek Ramazan ayının cehennem azabından kurtuluş günleri olan son günlerinde sizlerle birlikte iftar yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Memleketimizde bayrak inmiyor, ezan susmuyorsa, bunun baş kahramanları emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız ve askerimizdir. Huzurumuzun ve rahatlığımızın sebebi, her birinizin görevini en iyi şekilde yapmasından kaynaklanmaktadır. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da üstlendiğiniz bu zorlu görevi başarıyla sürdüreceğinize olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

İftar programına Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. - KIRIKKALE