Kırıkkale'de Tren, Raylardan Geçmek Üzere Olan Dolmuşa Çarptı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de yolcu treni, hemzemin geçitte dolmuşa çarptı, kazada yaralanan olmadı.

Aşağımahmutlar Mahallesi istikametinden kent merkezine doğru seyreden L.T. (35) yönetimindeki dolmuş, bariyerlerle kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada raylar üzerinde kaldı. Bu sırada Kars istikametine seyir halinde olan, makinist H.A. yönetimindeki Doğu Ekspresi raylar üzerindeki dolmuşa çarptı.

Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tren ve dolmuşta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda dolmuş sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kazanın ardından gerekli işlemleri tamamlanan tren, güzergahına devam etmek üzere bölgeden hareket etti.