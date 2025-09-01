Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobilin çarpışması sonucunda aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale- Ankara karayolunun Kalecik kavşağında gece saatlerinde H.G. yönetimindeki 31 AGC 335 plakalı TIR ile İ.A. idaresindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilde bulunan sürücü İ.A. (32) ile Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
