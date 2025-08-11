Kırıkkale'de Taş Değirmenler Yeniden Hayat Buluyor

Kırıkkale'de Taş Değirmenler Yeniden Hayat Buluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 29 yaşındaki sanatçı Kemal Cesur, modern teknolojiyle granit taşlardan doğal taş değirmenleri üretiyor. Bu özel değirmenler, uzun ömürlü yapıları ve gıda malzemelerini en iyi şekilde işleyebilmeleriyle dikkat çekiyor.

Yüzyıllardır Anadolu'nun bereketini sofralara taşıyan taş değirmenler, Kırıkkale'de bir ustanın ellerinde yeniden hayat buluyor. Granit taşlardan üretilen bu özel değirmenler, uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki oyma sanatçısı Kemal Cesur, yüzyıllardır Anadolu'nun bereketini sofralara taşıyan taş değirmenleri modern teknolojiyle yeniden üretiyor. Dağlardan getirdiği granit taşları atölyesinde işleyen Cesur, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmenler imal ediyor. Granit taşın aşınmaya karşı yüksek direnci sayesinde değirmenler uzun yıllar kullanılabiliyor.

"Taşın bu hale getirilmesi bir ayımızı alıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap torna sanatçısı olan Cesur, "Dağlardan kestiğimiz granit taşları buraya getiriyorum. Burada yuvarlıyor, çemberini çiziyor, deliğini açıyoruz. Demir şase üzerine bu şekilde, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmeni imalatı yapıyoruz. Bu değirmenimiz, atalarımızın kullandığı su değirmeni kıvamında olduğu için unu yakmadan tam buğday unu üretiyor. Aynı zamanda bulgur, tuz, kahve, tahin gibi malzemeleri de çekebiliyor. Taşın kesilip buraya getirilmesi ve bu hale getirilmesi yaklaşık bir ayımızı alıyor" dedi.

Hevesli ve meraklı olduğu için böyle bir çalışma yaptığını belirten Cesur, "Portatif olarak ürettiğimiz bu değirmenlere daha sonra talep geldi. Bu taşın özelliklerinden biri de kolay kolay aşınmaması. Bu sayede değirmen taşını uzun yıllar kullanabilme imkanı sağlıyor" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi! İşte yıkılan bina sayısı

Depremin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! İşte yıkılan bina sayısı
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu amcasını kaybetti
Balıkesir depreminin ardından Manisa'ya uyarı

Balıkesir depreminin ardından yanı başındaki ile uyarı
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti

Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.