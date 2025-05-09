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Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
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Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z. idaresindeki 71 EZ 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince aracın yanma riskine karşı tedbir alındı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Yerel
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