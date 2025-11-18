Haberler

Kırıkkale'de Sigarayı Bırakma Polikliniği Hizmete Açıldı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde açılan Sigarayı Bırakma Polikliniği, sigara bağımlılığına karşı bilimsel tedavi ve sürekli destek sunarak vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Sigarayı Bırakma Polikliniği hizmete açıldı. Polikliniğin açılışı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hakan Varol tarafından gerçekleştirilirken, törene hastane yöneticileri, göğüs hastalıkları uzmanları ve hastane personeli de katıldı.

Yeni açılan poliklinikte sigara ve tütün ürünü bağımlılığı bulunan vatandaşlara bireysel değerlendirme, danışmanlık ve bilimsel tedavi desteği sunulacak. Poliklinikte ayrıca karbonmonoksit ölçümü yapılacağı, motivasyonel destek verileceği ve kişisel ihtiyaçlara göre özel tedavi programları oluşturulacağı bildirildi.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, sigara bağımlılığıyla mücadelenin toplum sağlığı açısından kritik önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu poliklinik, sadece sigara bırakma sürecinde bireylere yardımcı olmayı değil, aynı zamanda halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bilimsel temellere dayanan tedavi yöntemleri ve uzman desteği ile sigara bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz."

Sigarayı bırakmanın bireysel olduğu kadar toplumsal bir kazanç olduğuna işaret eden Polat, sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarına ilişkin farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı:

"Sigara bağımlılığı hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından ciddi riskler taşımaktadır. Açılışını yaptığımız polikliniğimiz, sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir fırsat sunuyor."

Sigarayı Bırakma Polikliniği'nde ilaç tedavisi, psikoterapi destekli tedavi ve motivasyonel görüşmeler gibi yöntemlerin uygulanacağı; vatandaşlara kişiselleştirilmiş rehberlik sunulacağı kaydedildi. Poliklinik, randevu sistemiyle hizmet verecek ve vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda kapsamlı destek sunacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
