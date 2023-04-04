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Kırıkkale'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi

Yerel Haberler

Kırıkkale'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilediKIRIKKALE Kırıkkale'de beklenen sağanak yağış ve fırtına il genelinde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırıkkale'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi

KIRIKKALE Kırıkkale'de beklenen sağanak yağış ve fırtına il genelinde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale de sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur ve kuvvetli fırtına, il genelinde etkili oldu. Akşm saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa yakalanan sürücü ve yayalar ise zor anlar yaşadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkkale Fırtına Yerel Haberler

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