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Kırıkkale'de Orman Haftası Etkinlikleri Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Kırıkkale'de Orman Haftası Etkinlikleri Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı
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Kırıkkale'de Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Amaç, çevre bilincini artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak.

Kırıkkale'de Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Kırıkkale'de çevre bilincini artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Orman Haftası kapsamında Nur Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın katılımıyla fidan dağıtımı yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından cami önünde kurulan stantta, çeşitli türlerde fidanlar vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

Etkinlikle birlikte hem vatandaşların doğaya olan ilgisinin artırılması hem de çevreye duyarlılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda bu tür etkinliklerle Kırıkkale'deki yeşil alanların artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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