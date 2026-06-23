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Kırıkkale'de Özel Şirkete Ait Mühimmat Patladı, 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'de özel bir şirkete ait iş yerinde AR-GE çalışmaları sırasında meydana gelen mühimmat patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de özel bir şirkete ait iş yerinde meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında özel bir şirkete ait personel AR-GE çalışmaları yürüttüğü sırada mühimmatın kazaen patlaması sonucu 2 çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların ekipleri bölgeye sevk edildiği ve çevrede güvenlik önlemleri alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, sürecin ilgili makamlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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