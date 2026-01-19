Haberler

Kırıkkale'de Kadın Şoförden Kadınlara Özel Taksi

Kırıkkale'de taksi şoförü Sevda Bozer, yalnızca kadın yolcuları taşımak amacıyla bir hizmet sunarak, kadınların yolculuk sırasında kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de 3 çocuk annesi 39 yaşındaki taksi şoförü Sevda Bozer, yalnızca kadın yolcuları taşıyor. Bozer, "Amacım kadınların kendilerini rahat ve güvende hissederek yolculuk yapabilmesi. Özellikle gece saatlerinde bu ihtiyaç daha da artıyor" dedi.

Kırıkkale'de taksi şoförlüğü yapan Sevda Bozer, özellikle gece saatlerinde kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi amacıyla yalnızca kadın yolcuları taşıyor.

Çevresi ve meslektaşları tarafından "taksici abla" olarak anılan Bozer, gördüğü destekten memnun olduğunu belirtti. Güne aracının temizlik ve bakımını yaparak başlayan Bozer, ardından taksici arkadaşları ve çevredeki esnafla sohbet ederek mesaisine başlıyor.

Uygulamanın kısa sürede ilgi gördüğünü söyleyen Bozer, aldığı geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade ederek, "Amacım kadınların kendilerini rahat ve güvende hissederek yolculuk yapabilmesi. Özellikle gece saatlerinde bu ihtiyaç daha da artıyor. 7/24 kadın yolcularımızın yanındayım" dedi.

Araba kullanmayı çok sevdiğini, kentte de kadınlara yönelik taksi hizmeti ihtiyacı olduğunu ifade eden Bozer, kadın yolcuların taksiye bindiklerinde mutlu olduklarını dile getirdi. Bozer, "Taksiye hiç binmeyen hanımlar var. Onları gördükçe ben daha da mutlu oluyorum. İşlerini rahatça yapabiliyorlar. Bizi istedikleri zaman arayabilirler" diye konuştu.

Kentte ilgiyle karşılandığını belirten Bozer, "Kırıkkale'de bunu ilk kez görüyorlar. Sadece kadınlara hizmet veriyoruz, erkek yolcu almıyoruz. Tek amacımız kadınlara hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Kadın yolculardan Sevde Kaya ise uygulamanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olayları ve güvenlik kaygıları, kadınları hayatın her alanında daha tedbirli olmaya zorluyor. 'Kadın Kadına Taksi' uygulaması bu karanlık tabloya adeta bir umut ışığı oluyor. Kadınları böyle işlerde görmekten gurur duyuyoruz. İstediği zaman kadın her işi başarır. Kendimizi daha güvende hissediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
