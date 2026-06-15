Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törende konuşan Acar, Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliği için görev yaptığını söyledi. Acar, jandarmanın gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu belirterek, "Jandarma Teşkilatı, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman takdir kazanmıştır" dedi.

Jandarmanın görevini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yerine getirdiğini ifade eden Acar, personelin vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle yaklaştığını kaydetti. Acar, teşkilatın modern teknoloji imkanlarını etkin şekilde kullandığını, milli ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle görevini büyük bir sorumluluk içinde sürdürdüğünü belirtti. Acar, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Acar, Jandarma Teşkilatı'nın fedakar personeli ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.

Program kapsamında Kırıkkale Şehitliği de ziyaret edildi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, şehitler için dualar edildi. Acar ve jandarma personeli, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Yıl dönümü programı kapsamında Acar ve beraberindeki jandarma personeli, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i de makamında ziyaret etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı