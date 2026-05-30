Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 6 Yaralı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, Ankara- Kaman kara yolu üzerindeki Yeşilevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sermin E. yönetimindeki 06 FP 360 plakalı otomobil ile Yalçın K'nin kullandığı 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Sermin E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Serkan E. ile Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Öykü E., Yalçın K., Zeynep K., Yiğithan K., Zümra Livaze K. ve Zeynep Sahra Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA