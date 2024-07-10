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Kırıkkale'de Filistin'e Destek Etkinliği

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Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte, Filistin'e destek amacıyla bir grup vatandaş bisikletleriyle şehir turu yaptı. Etkinlikte, İsrail'in saldırıları protesto edildi ve Filistin halkına manevi destek sağlandı.

Kırıkkale'de "Çocuklar ölmesin, Filistin'e özgürlük" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Filistin'e destek amacıyla bir grup vatandaş bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Kırıkkale'de bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla bir araya geldi. "Çocuklar ölmesin, Filistin'e özgürlük" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve edilen dualarla Filistin halkına manevi destek sağlandı. Vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Pınar Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103 çocuğun öldüğünü belirtti. Ölen çocuk, kadın ve halkın her 24 saatte hızla arttığını vurgulayan Yılmaz, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Filistin'e destek amacıyla bisiklet konvoyu oluşturuldu. Vatandaşlar da ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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