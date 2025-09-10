Kırıkkale'de Feci Kaza: 2 Ölü
Kırıkkale'de sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücülerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nın Osmangazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ergül (46) idaresindeki 71 ET 098 plakalı otomobil ile Ercan Dilekçi'nin (56) kullandığı 71 BH 827 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücülerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden Ergül ve Dilekçi'nin cenazeleri Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel