Kırıkkale'de Drone Denetimi: Motosikletlilere 180 Bin TL Ceza
Kırıkkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde, araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle girdikleri belirlenen iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, yasağa rağmen park alanına giren sürücüler havadan yapılan takip sonucu tespit edildi.
Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve yaya yolunda araç kullanmak maddelerinden işlem yapıldı. İki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı
Yetkililer, trafikte güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.