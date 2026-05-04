Haberler

Kırıkkale'de Drone Denetimi: Motosikletlilere 180 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde, araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle girdikleri belirlenen iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde, araç trafiğine kapalı park alanına motosikletleriyle girdikleri belirlenen iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, yasağa rağmen park alanına giren sürücüler havadan yapılan takip sonucu tespit edildi.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve yaya yolunda araç kullanmak maddelerinden işlem yapıldı. İki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı

Yetkililer, trafikte güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yaşındaki Edin Dzeko başarılara doymuyor

Yok artık Edin Dzeko!
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

40 yaşındaki Edin Dzeko başarılara doymuyor

Yok artık Edin Dzeko!
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi