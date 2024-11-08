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Kırıkkale'de Ara Tatil Trafiği Hava Görüntüleriyle Kamerada

Kırıkkale'de Ara Tatil Trafiği Hava Görüntüleriyle Kamerada
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Kırıkkale'de, okullarda ara tatilin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ulaşımda 43 iline geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, okullarda birinci dönem ara tatilinin başlamasının ardından yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım tarihleri arasında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başladı. Tatil heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileler, yollarda da hareketlilik oluşturdu. Ulaşımda 43 iline geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de tatilin başlamasının ardından akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle Yahşihan Kavşağı kapatıldı. Bu nedenle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Çalışmaların sürdüğü yolda, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlemlendi. Öte yandan Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise araç akışının sorunsuz şekilde devam ettiği görüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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