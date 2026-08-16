Köpek kavgası kavgası kanlı bitti: 2 tutuklama
Kırıkkale'de köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan 20 yaşındaki çoban Emre Sırça'nın ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan 20 yaşındaki çoban Emre Sırça'nın ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 Ağustos'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Sırça'nın ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Sırça'yı tabancayla vurduğu iddia edilen H.K, babası İ.K. ile olay sırasında bölgede bulunan A.K. ve B.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.K. ve İ.K tutuklanırken, A.K. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın, köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirtildi.