Kırıkhan'da semt pazarlarında denetimler sürüyor - Haberler

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Kırıkhan'da semt pazarlarında denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkhan'da semt pazarlarında denetimler sürüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı.

Kırıkhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan semt pazarlarında fiyat etiketi ve hijyen ile ilgili denetimleri gerçekleştirildiği, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - HATAY

Kırıkhan'da semt pazarlarında denetimler sürüyor

Kırıkhan'da semt pazarlarında denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Zabıta, Hatay, Yerel, Haberler

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