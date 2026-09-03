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Kırgızistan'da Eski Başsavcı Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığına Atandı

Kırgızistan'da Eski Başsavcı Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığına Atandı
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Kırgızistan'da eski başsavcı Maksat Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (UKMK) başkanlığına resmen atandı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararnamesiyle göreve başlayan Asanaliyev'in adaylığı parlamento tarafından onaylandı. Asanaliyev, Haziran ayında başsavcılıktan istifa etmiş ve UKMK başkanlığını vekaleten yürütüyordu.

Kırgızistan'da daha önce başsavcı olarak görev yapan 48 yaşındaki Maksat Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinin (UKMK) yeni başkanı oldu.

Haziran ayında başsavcılık görevinden istifa eden ve ardından UKMK Başkanlığını vekaleten yürüten Asanaliyev'in adaylığı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından parlamentonun onayına sunuldu. Milletvekilleri, Asanaliyev'in başsavcılık görevinden alınarak UKMK Başkanlığına atanmasını destekledi. Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle Asanaliyev, UKMK'nın yeni başkanı olarak resmen atandı.

Asanaliyev, Haziran 2024'ten bu yana başsavcı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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