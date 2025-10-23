Haberler

Kiremitçi Sinanbey Camii Derneği Tahliye Sürecine İtiraz Etti

Kiremitçi Sinanbey Camii Derneği Tahliye Sürecine İtiraz Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 493 yıllık Kiremitçi Sinanbey Camii'nin koruma amacıyla kurulan dernek, müftülük tarafından tahliye edilme kararına itiraz etti. Müftülük, alanın işgal altında olduğunu belirtirken, dernek ise hukuki hakların ihlal edildiğini savunuyor.

Bursa'da 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği, caminin alt katında bulunan bürosundan tahliye edildi. Osmangazi İlçe Müftülüğü tarafından açılan tahliye davası sonrası gerçekleştirilen tahliye işlemi, dernek tarafından "hukuki hakların ihlali" olarak değerlendirilirken, müftülük ise söz konusu alanın "işgal" kapsamında olduğunu belirtti.

493 yıllık tarihi Kiremitçi Sinanbey Camii'nin korunması ve yaşatılması amacıyla kurulan dernek, cami altındaki bürosunu boşaltmayı reddetmişti. Müftülük, 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tahsis edilen alanın eğitim faaliyetleri için kullanılacağını açıklayarak, 2023 yılında derneğe dava açarak tahliye yazısı gönderdi. Dernek ise bu yazıya itiraz ederek mekanı boşaltmadı.

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Ermez, kendilerine alternatif bir yer gösterilmediğini belirterek, "Biz kanunlara aykırı insanlar değiliz. Bu dernek camimizi yaşatmak için kuruldu. Eşyalarımızı çıkardık ama dava açtık, yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz" dedi.

Bursa İl Müftülüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, derneğin herhangi bir yasal hakkı olmadan taşınmazı kullandığını ve bu durumun Devlet İhale Kanunu kapsamında "işgal" olarak değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, dernek faaliyetlerinin Kur'an Kursu öğrencilerini rahatsız ettiği ve mevcut alanın eğitim için acil ihtiyaç olduğu vurgulandı. Müftülük, tahliye sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ve kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini ifade etti. Dernek tarafından açılan yürütmeyi durdurma davası süreci devam ederken, cami altındaki alanın eğitim hizmetleri için kullanılacağı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.