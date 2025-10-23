Kiremitçi Sinanbey Camii Derneği Tahliye Sürecine İtiraz Etti

Bursa'da 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği, caminin alt katında bulunan bürosundan tahliye edildi. Osmangazi İlçe Müftülüğü tarafından açılan tahliye davası sonrası gerçekleştirilen tahliye işlemi, dernek tarafından "hukuki hakların ihlali" olarak değerlendirilirken, müftülük ise söz konusu alanın "işgal" kapsamında olduğunu belirtti.

493 yıllık tarihi Kiremitçi Sinanbey Camii'nin korunması ve yaşatılması amacıyla kurulan dernek, cami altındaki bürosunu boşaltmayı reddetmişti. Müftülük, 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tahsis edilen alanın eğitim faaliyetleri için kullanılacağını açıklayarak, 2023 yılında derneğe dava açarak tahliye yazısı gönderdi. Dernek ise bu yazıya itiraz ederek mekanı boşaltmadı.

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Ermez, kendilerine alternatif bir yer gösterilmediğini belirterek, "Biz kanunlara aykırı insanlar değiliz. Bu dernek camimizi yaşatmak için kuruldu. Eşyalarımızı çıkardık ama dava açtık, yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz" dedi.

Bursa İl Müftülüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, derneğin herhangi bir yasal hakkı olmadan taşınmazı kullandığını ve bu durumun Devlet İhale Kanunu kapsamında "işgal" olarak değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, dernek faaliyetlerinin Kur'an Kursu öğrencilerini rahatsız ettiği ve mevcut alanın eğitim için acil ihtiyaç olduğu vurgulandı. Müftülük, tahliye sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ve kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini ifade etti. Dernek tarafından açılan yürütmeyi durdurma davası süreci devam ederken, cami altındaki alanın eğitim hizmetleri için kullanılacağı bildirildi. - BURSA