Kınıkspor engelli vatandaşlar için kilolarca kapak topladı - Haberler

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Kınıkspor engelli vatandaşlar için kilolarca kapak topladı

Kınıkspor engelli vatandaşlar için kilolarca kapak topladı

Kınıkspor Kulübü yönetici ve üyeleri, Pazaryeri Belediyesince engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen kapak kampanyasına kilolarca kapak toplayarak destek verdiler.

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Kınıkspor Kulübü yönetici ve üyeleri, Pazaryeri Belediyesince engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen kapak kampanyasına kilolarca kapak toplayarak destek verdiler.

Yüzlerce engelli vatandaşa umut olan mavi kapak kampanyası devam ederken Bilecik 2. Amatör Lig'inde mücadele eden Kınık Spor da yürütülen sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Kınık Spor Başkanı Necmi Ceyhan ve Başkan Yardımcısı İsmail Korkut, kulüp üyeleri ile birlikte topladıkları 150 kilo mavi kapağı, engelli bireylere umut olmak için Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teslim etti.

Kapak kampanyasının engelli vatandaşlara umut olduğunu ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kulüp yönetici ve üyelerine duyarlılıkları için teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zekiye Tekin Bilecik Yerel Haberler

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