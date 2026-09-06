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KPSS'de Kimlik Krizi: Motosikletli Polis Kurtardı

KPSS'de Kimlik Krizi: Motosikletli Polis Kurtardı
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KPSS adayları sabah erken saatlerde sınav okullarına akın etti. Bir aday kimliğini unutunca anne ve motosikletli polis devreye girerek gencin sınava yetişmesini sağladı. Aileler çocuklarını beklerken bazıları uyudu, bazıları kitap okudu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okullara geldi. Kimliğini unutan genç için anne ve motosikletli polis seferber oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Sınava girecekleri okullara erken saatlerde gelen adaylar, giriş belgeleri ve kimlikleriyle birlikte sınav binalarına yöneldi. Bazı adaylar okul önünde son kez notlarını gözden geçirirken, bazı adaylar ise yakınlarıyla birlikte sınav saatini bekledi.

Sınav kuralları kapsamında bina içerisine alınmayan çanta, telefon ve benzeri özel eşyalarını beraberlerinde getiren adaylar, eşyalarını sınav öncesinde okul çevresinde oluşturulan emanet noktalarına bıraktı.

Kimliğini unuttu, anne ve motosikletli polis devreye girdi

Sınav saatine yakın bir genç, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okul önlerine hazır durumda olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Trafik Polisi ile gencin annesi devreye girdi. Kimliğini evde düşüren genç, motosikletli polis tarafından sınava yetiştirildi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Kimi uyudu, kimi ördü, kimi ise okudu

Çocuklarını bekleye aileler okul çevrelerinde kamp sandalyelerinde otururken, kimi uyudu, kimi örgü, kimi Kur'an-ı Kerim okudu, kimi ise roman okumayı tercih etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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