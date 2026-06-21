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Kimliğini unutan öğrenciye polis yardım etti

Kimliğini unutan öğrenciye polis yardım etti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde YKS öncesi kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla geçici kimlik çıkarılarak sınava zamanında yetiştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, sınav öncesi kimliğini kaybetmesine rağmen polis ekiplerinin desteğiyle sınava yetiştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci, büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğrenciyi alarak Nizip İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada görevliler tarafından öğrenciye kısa sürede geçici nüfus belgesi düzenlendi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula ulaştırılan öğrenci, sınava zamanında yetişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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