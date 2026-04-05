Kilis'te Filistinli esirler için yaptırım çağrısı

Kilis'te bir sivil toplum kuruluşu, Filistinli esirlere yönelik idam kararına karşı çıkarak uluslararası toplumu etkili adımlar atmaya çağırdı. Rıdvan Özcan, idam kararının gayrimeşru olduğunu ve uluslararası ceza mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Kilis'te bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Filistinli esirlere yönelik idam kararına tepki gösterilerek uluslararası toplumun acil ve etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda bir sivil toplum kuruluşu adına açıklamalarda bulunan Rıdvan Özcan, Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcan, 1967 yılından bu yana 1 milyondan fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğunu ve ağır işkencelere maruz kaldığını ifade etti.

İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam kararını eleştiren Özcan, bu kararın "gayrimeşru" olduğunu belirterek uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara da değinen Özcan, 28 Şubat 2026'dan itibaren Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesinin engellendiğini, Ramazan ayı boyunca kısıtlamaların sürdüğünü dile getirdi. Özcan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uluslararası kurumlara çağrıda bulunan Özcan, Filistinli esirlere yönelik uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı kararların uygulanması gerektiğini belirten Özcan, sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Özcan ayrıca, Gazze'de suç işlediği iddia edilen çifte vatandaşlara yönelik yasal düzenlemelerin Türkiye'de bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
