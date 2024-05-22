Kilis'te öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin giriş kapısında toplanan grup, "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Gazze'de soykırım var", "Özgürlük için yürüyoruz" ve " Filistin'de olanlara susmayın" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Gazze'ye desteklediklerini dile getirdi. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Abdulgaffur Gültekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Farklı görüş ve fikirlere sahip olunsa da hep birlikte Filistin'e destek olunmasını gerektiğini söyleyen üniversite öğrencisi Abdulgaffur Gültekin, "Terör devleti İsrail'in, doğudan batıya kuzeyden güneye verilen bütün tepkilere rağmen yıllar yılı icra ettiği insanlık dışı soykırımına hem Gazze'de hem Batı Şeria'da devam ediyor. Medyanın gücünü de arkasına alan terör devletinin suçlarının meşrulaştırılmaya çalışıldığı, zalimden mazlum çıkarmak gibi ahmakça bir çaba içerisine girildiğini şahit oluyoruz" dedi.