Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor

KİLİS (İHA) - Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler, araçlara göre daha az yakıt tükettiği için tercih ediliyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Sokak ve caddelerin dar olduğu kentte vatandaşlar, otomobillere göre daha az yakıt tüketmesi sebebiyle motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - KİLİS